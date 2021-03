Voor de beginnende lezer is er Donald Duck Junior. Hier maken de allerkleinsten voor het eerst kennis met de avonturen van Donald Duck en leren zij spelenderwijs lezen en schrijven. Voor de échte Donald Duck fans die geen genoeg kunnen krijgen, is er Donald Duck Extra. Dit jeugdtijdschrift neemt kinderen mee op nóg meer avontuur in Duckstad. Voor meisjes tussen de 8 en 12 jaar is er Katrien Duck. Dit vrolijke jeugdblad staat bomvol strips over Katrien en haar nichtjes Lizzy, Juultje en Babetje.





Voor de nieuwsgierige jeugd in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar, is er het tijdschrift Zo Zit Dat. Dit informatieve maandblad staat vol met weetjes over natuur, wetenschap, dieren en nog veel meer. En natuurlijk mag ook jeugdblad Tina niet ontbreken. Dit populaire meidenblad is elke week een feestje om te lezen. Met de leukste quizjes,tips, posters en DIY’s.