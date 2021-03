Op bladopproef.nl vind je verschillende kindertijdschriften; van vrolijke stripbladen, tot leerzame tijdschriften over de wetenschap. Het populaire Donald Duck Extra is al jaren geliefd bij kinderen. In dit tijdschrift gaan kinderen mee op extra avontuur in Duckstad. Donald Duck Extra is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Het tijdschrift Donald Duck Junior is geschikt voor de allerkleinsten. Met Donald Duck Junior leren kinderen spelenderwijs lezen en schrijven. Dit tijdschrift past dus ook goed bij kinderen die in groep 3 zitten. Het vrolijke meidenblad Katrien neemt kinderen mee op avontuur met de drie nichtjes Lizzy, Juultje en Babetje, haar afspraakjes met Donald en haar grappige uitstapjes met de Duckstadse Damesclub. Het tijdschrift Katrien Duck is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar





Een ander leuk tijdschrift voor kinderen is weekblad Tina. Tina is het leukste meidenblad van Nederland en is elke week een feestje om te lezen. Tina is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar oud. Voor nieuwsgierige kinderen, is er Zo Zit Dat. In dit blad lezen kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar interessante feitjes en weetjes over wetenschap, natuur, dieren, en nog veel meer.