Haal het beste uit jezelf met tijdschriften over psychologie

Lees jij graag tijdschriften over psychologie? Op bladopproef.nl vind je verschillende proefabonnementen op tijdschriften waarin psychologie aan bod komt. Op het gebied van mentale gezondheid, carrière, relaties en nog veel meer. In deze psychologie magazines worden waardevolle inzichten gedeeld om direct toe te passen in je eigen leven. Met een proefabonnement op zo’n tijdschrift haal jij het beste uit jezelf.

Ruime keuze uit psychologie tijdschriften

Op bladopproef.nl vind je verschillende tijdschriften over psychologie. Denk bijvoorbeeld aan de tijdschriften VIVA en Flair. In VIVA lees je wekelijks artikelen over psychologie op de vragen die jou bezighouden. Daarnaast krijg je inzichten over relaties, carrière en zelfontwikkeling. In Flair heeft ontwikkelingspsycholoog Steven Pont elke week een vaste rubriek waarin hij lezersvragen beantwoordt.

Ook in de tijdschriften Margriet en Libelle komen inzichten uit de psychologie aan bod. Over je goed voelen, relaties, gezondheid, dagelijks leven en inspiratie voor een leuk en gelukkig leven.

Ontdek het psychologie tijdschrift dat bij jou past