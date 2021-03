Proefabonnement VIVA

Het tijdschrift VIVA is spraakmakend, eigenzinnig en bevat een flinke dosis humor. Wekelijks speelt VIVA losjes, maar scherp in op de actualiteit en brengt ze artikelen op het gebied van psyche, relatie, mode, reizen & beauty. VIVA is altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en is hét lijfmerk voor de jonge, zelfstandige, stoere vrouw.